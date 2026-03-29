Die deutsch-italienische Jazzband Spoleto Connection hat am Samstag im Wachenheimer „Badehaisel“ ein Gastspiel gegeben.

Es ist ein bekanntes Phänomen: Wenn Menschen verreisen, treffen sie im Urlaub auf andere Menschen. Musiker treffen auch auf Reisen auf Musiker, daraus bilden sich neue Perlen, etwa im Jazz. Der Ort Spoleto liegt in Umbrien ( Italien). Dort traf der Percussionist Thomas Hammer aus „Häschte“ ( Hauenstein, Südpfalz) auf den Bassisten Marco Marino und den Pianisten Alessandro Bravo. Mit dem Harp-Spieler und Sänger Manfred Kern ( Schwetzingen) sowie Carl Krämer ( Weinheim) am Tenorsaxophon bilden sie die Spoleto Connection.

43 Jahre gibt es das Badehaisel als Jazzinstitution in einer ehemaligen Umkleidekabine des nahen Badeweihers nun schon und dieser Konzertabend fügte der bewegten Musikgeschichte ein weiteres i-Tüpfelchen hinzu. Kurz vor Weihnachten hatten die Badehaisel-Macher einen Anruf von Thomas Hammer bekommen: Er hätte da eine neue Connection. Die Antwort am Telefon war kurz und knapp: „Nemme mer“.

„Der Name ist Programm“

Den Schlagzeuger und Percussionisten in einer Person, Thomas Hammer, dürften treue Badehaiselbesucher vom Hammer Twintett oder dem traditionellen „Backblech“ am Nikolaus im „Badehaisel“ kennen. Wo sonst Percussion und Schlagzeug von zwei Personen bedient werden, integriert Hammer („der Name ist Programm“) die beiden Aufgabenbereiche in einer Person nahtlos – er liebt es, die Takte auszutrommeln und den klassischen Jazzstandards damit seinen eigenen Stempel aufzudrücken.

Die Spoleto-Connection spielte schon in Tokio, Paris, Mannheim und jetzt in Wachenheim: Der Einstieg verrät wohin die Reise geht: Beim Song „St. Thomas“ denken wir an besseres Wetter und Calypso.

„Autumn Leaves“ mit rauer Stimme

Dann betritt Manfred Kern mit der typischen französischen Casquette (auf deutsch „Batschkapp“) die Bühne und singt ein weltberühmtes Chanson von Yves Montand „Les Feuilles Mortes“, was wir eher unter „Autumn Leaves“ kennen. Diese Stimme klingt so authentisch rau und ausdrucksstark, voller Melancholie. Der Song von 1945 hat nichts an Frische verloren. Kern, eigentlich Steuerberater, Buchprüfer und lange Zeit Mitglied im Baden-Württembergischen Landtag, liebt Jazz in all seinen Facetten und wechselt zwischen Harmonika (Jean Toots Thielemans lässt grüßen) und seiner Stimme – da kann er scatten, dass es eine Freude ist.

Bei Alessandro Bravo am Klavier werden wir an den italienischen Jazzpionier Enrico Pieranunzi erinnert. Bravo strahlt im Gespräch mit der RHEINPFALZ und sagt: „Ja, Enrico ist mein großes Vorbild, bei ihm habe ich studiert.“ Bravo liebt die Polyharmonik seines Lehrers, zitiert auch gerne einmal Johann Sebastian Bach. Marco Marino am Bass sorgt für die notwendige Grundlage, die den Swing definiert. Wenn er nicht mit der Spoleto Connection musiziert, ist er als Komponist und Arrangeur unterwegs.

Carl Krämer aus Weinheim überzeugt am Tenorsaxophon mit klarem ausdrucksstarkem Ton. Er ist in vielen musikalischen Projekten unterwegs, etwa einer Jazz-Messe, wo Kyrie und Sanctus sich abwechseln.

„Summertime“ in neuem Gewand

Bei einer Weinprobe in Wachenheim trank Kern den Wein „Summertime“, die Idee für einen Song – grooviger als das Original – war geboren, mit Anleihen im Jazzrock. Wenn George Gershwin das wüsste ... Auch in Casablanca, wo bekanntlich in Rick’s Café Américain „As times goes by“ gespielt wurde, hätte der frische Groove von Thomas Hammer gut hineingepasst.

Nach der Pause erklingt eine ausdrucksstarke „Invitation“, die „One note Samba“ mündet in „Night & day“ – als kleiner Hinweis auf die Zeitumstellung am Sonntag.

Mond, Italien, Brasilien und Argentinien

Die Spoleto Connection verfeinert viele europäische und internationale Standards, fliegt uns zum Mond, feiert den Sommer in Italien bei „Estate“ und verlegt die Corcovado aus Brasilien in den argentinischen Tango Nuevo. Kern hat seinen „Eiscafé“-Song bei der GEMA angemeldet, und dabei die Melodie von „All of You“ übernommen.

Einen Höhepunkt gibt es bei der Konzertzugabe: Pianist Alessandro Bravo singt „Via con me“ von Paolo Conte. Die Stimme und die wenigen passenden Akkorde am Piano, – sie lassen die Zuhörer wohlig erschaudern und mit „Volare“ fahren sie zufrieden nach Hause in die Nacht.

Ausblick auf Badehaisel-Programm

Übrigens: Das Wachenheimer „Badehaisel“ wird auch dieses Jahr wieder am Kultursommer Rheinland-Pfalz teilnehmen. Der Kultursommer steht diesmal unter dem Motto „Die goldenen 20er Jahre“. Badehaisel-Fans können einen Kühlschrankmagneten erwerben oder sich bereits auf die Sängerin Sandie Wollasch und die Elville Blues Band am 15. April freuen. Nur einen Tag darauf läuft an gleicher Stelle die vierte Auflage des „Badehaisel Poetry Slam“.