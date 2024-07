Alle reden vom Wetter, wir auch – eine Abwandlung eines früheren Werbespruchs der Deutschen Bundesbahn traf am Sonntag auch am Burgtalweiher in Wachenheim zu. Eigentlich hätte das vor Jahren schon einmal wegen Corona verschobene Konzert mit Darius Blair und seinem „Discovery Collective“ stattfinden sollen, es wurde aber wegen des sich abzeichnenden Dauerregens kurzfristig abgesagt.

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben, einen Nachholtermin wollen die Veranstalter vom Kulturverein Badehaisel in Kürze bekannt geben. Bereits verkaufte Karten behalten daher ihre Gültigkeit oder werden gerne auch zurückerstattet.

Wetter hin oder her: Die Schülerbands der Integrierten Gesamtschule

(IGS) Deidesheim-Wachenheim genossen es sichtlich, das Publikum für sich zu begeistern. Trotz des Wetters blieb auf der Fläche zwischen Badehaisel-Kneipe und Burgtalweiher wenig Platz, einige Besucher fühlten sich an das legendäre Woodstock erinnert.

Unter der Leitung von Markus Bender stellte die „Bandklasse 5a“ ihr „Land of 1000 Dances“ und „Human“ vor, gefolgt von der 6a mit „Knockin’ on heavens door“ und „Smells like teen spirit“. Die Schule wird dabei von Absolventen der renommierten Pop-Akademie in Mannheim unterstützt.

Die Schulband, unter Leitung von Christine Csenda (Klasse 9a) schaffte es, die Zuschauer trotz Regens zum Mitsingen zu animieren. Für den musikalischen Nachwuchs ist das „Badehaisel“ keine Terra incognita: Schüler der Klassen 9a und 6a waren schon im letzten Jahr beim Jubiläum des Badehaisels mit dabei.