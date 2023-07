Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

An heißen Sommertagen suchen viele Menschen nicht nur in Schwimmbädern Abkühlung, sondern auch in Badeseen, wie etwa dem Almensee bei Bad Dürkheim.

Die Wasserqualität wird regelmäßig untersucht. Kann in den Gewässern der Region unbedenklich gebadet werden? Drei Badegewässer im Landkreis Bad Dürkheim locken im Sommer