Wachwechsel bei der VHS Bad Dürkheim: Zum Semesterende hat Renate Ritz-Schubert die Verwaltungsleitung an Elke Honzen übertragen. In 18 Jahren hat die Oberstudienrätin, die am WHG Englisch und Französisch unterrichtet, das Kursangebot der VHS kräftig ausgebaut. Aber zuerst wartete eine Herausforderung.

Schon zu Beginn ihrer Studienzeit in Bayern stand der Wunsch zu unterrichten im Vordergrund. Während ihres Referendariats lernte sie dort ihren späteren Ehemann Walter kennen. In Tübingen