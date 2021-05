Dem Bündnis „Sichere Häfen“ soll der Landkreis Bad Dürkheim beitreten, wenn es nach dem Beirat für Migration und Integration geht. Ein entsprechender Antrag lag dem Kreistag zur Abstimmung vor. Aus diversen Gründen wurde der Antrag zurück an den Beirat verwiesen. Kommunen, die dem Bündnis beigetreten sind, wollen über das vorgeschriebene Maß hinaus Flüchtlinge, die aus Seenot gerettet wurden, aufnehmen. „Gemeinsam bilden die Sicheren Häfen eine starke Gegenstimme zur Abschottungspolitik der Bundesregierung und der EU“, heißt es auf der Internetseite des Vereins „Mensch - Mensch - Mensch“.

Zunächst hatte Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU) darauf hingewiesen, dass der Kreis nicht einfach so über den Beitritt beschließen könne, weil er sich mit den Gemeinden im Kreis als Betroffene abstimmen müsse. Beigeordneter Sven Hoffmann (CDU) führte aus, dass die Aufnahme von Flüchtlingen und die Verteilung bis auf die Ebene der Kommunen nach Bundesrecht mit dem sogenannten Königsteiner Schlüssel geregelt sei. „Wir wollen alle Flüchtlinge im Kreis gleich behandeln und keinen Sonderweg für geflüchtete Menschen, die aus Seenot gerettet wurden, gehen“, so Hoffmann weiter, der betonte: „Ganz Deutschland ist ein sicherer Hafen für Flüchtlinge.“ Flüchtlinge in verschiedene Gruppen einzuteilen, sei falsch. Das sorge für Flüchtlinge erster und zweiter Klasse, was man im Kreis nicht wolle. „Es gibt klar geregelte Aufnahmeverfahren und es gibt ausreichend Platz in den Kommunen“, sagte der Beigeordnete.

Keine Entscheidung der Kommunen

Auf die Frage von Ellen Messner-Vogelesang (Grüne), warum sich Kommunen dem Bündnis anschließen und das im Kreis nicht möglich sein soll, erklärte Hoffmann, Mitte September sei im Bundesrat eine Änderung der Regelung zum Aufenthaltsrecht abgelehnt worden. Damit sei klar, dass Länder und Kommunen auch künftig nicht eigenständig darüber entscheiden können, Flüchtlinge aus dem Ausland aufzunehmen. „Wir könnten dem Antrag also zustimmen, aber es würde nichts bringen, weil wir nicht in Bundesrecht eingreifen können und es nach der Entscheidung im September auch keine Änderung daran geben wird.“

Bundesrecht würde unterlaufen

An diesem Punkt der Debatte fiel Pia Werner (Grüne) auf, dass der Antragsteller Bernd Frietsch, Vorsitzender des Migrationsbeirats, gar nicht anwesend war. Von Verwaltungsseite war zu erfahren, er habe sich kurzfristig vor der Sitzung abgemeldet. Danach wollte Messner-Vogelesang den Antrag als Mitglied des Beirats zurückziehen. Dem widersprach Elina Walther (AfD), die ebenfalls als Mitglied des Beirats über den Antrag abstimmen wollte. Messner-Vogelesang sei nicht befugt, den Antrag zurückzuziehen, was Ihlenfeld bestätigte. Arnold Nagel (FWG) gab Hoffmann recht: Man könne „doch kein Bundesrecht unterlaufen.“ Wolfgang Kräher (AfD) teilte mit, seine Fraktion werde dem Antrag nicht zustimmen, aus Gründen, die Hoffmann schon genannt habe. Schließlich beantragte Pirmin Magez (Grüne), den Antrag an den Beirat zurückzuverweisen. Das Gremium folgte einstimmig diesem Antrag.