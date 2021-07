Der Verein für Familienförderung in Bad Dürkheim geht kommende Woche mit einem Podcast auf Sendung: In der Reihe „Bad Dürkheimer Familienthemen“ stehen Ratschläge und Informationen für Kinder und Jugendliche, Eltern und Senioren im Mittelpunkt. „Nachdem viele unserer Angebote wegen der Pandemie pausieren mussten, haben wir uns Gedanken gemacht, wie wir sie über das Internet transportieren können“, erklärt Olaf Tali, Geschäftsführer des Vereins für Familienförderung. Kerstin George, Mitarbeiterin der Geschäftsstelle, habe schließlich die Idee für den Podcast gehabt. Zur Premiere soll es kommende Woche einen Teaser – eine kurze Folge als „Einleitung“ – mit Sozialdezernentin Judith Hagen (Grüne) geben. Im ersten Teil der Reihe geht es um die Auswirkungen der Pandemie auf Familien, in der zweiten stehen dann Arbeit und Herausforderungen der Jugendarbeit im Mittelpunkt. Eine dritte Folge mit dem Schwerpunkt Senioren sei bereits in Arbeit. Die Beiträge haben eine Länge von etwa 15 Minuten und werden über die Website des Vereins für Familienförderung unter www.famfoe-duew.de sowie bei allen gängigen Podcast-Anbietern wie Spotify abrufbar sein. „Wer vielleicht keine Lust hat, sich den Podcast anzuhören, findet Zusammenfassungen der einzelnen Folgen und weiterführende Links auf unserer Website“, sagt Tali. Geplant ist, dass neue Beiträge in sechs- bis achtwöchigen Abständen erscheinen. „Wir gehen davon aus, dass sich das Angebot etablieren wird“, blickt Tali voraus.