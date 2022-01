Bad Dürkheim wird Gastgeber für Athleten und deren Angehörige im Begleitprogramm der Special Olympics World Games 2023 in Berlin. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. Als eine von 216 Kommunen aus allen Bundesländern wird die Stadt im kommenden Jahr vier Tage lang ein sogenannter „Host Town“-Gastgeber. Vor Beginn der Wettbewerbe in Berlin bereiten die Städte vom 12. bis 15. Juni 2023 einen Empfang für die internationalen Delegationen vor. Die Gäste sollen die jeweiligen regionalen Besonderheiten und Einzigartigkeiten kennenlernen. „Wir freuen uns, dass unsere Bewerbung Erfolg hatte und wir dadurch im kommenden Jahr als Host Town dazu beitragen können, dass Inklusion greifbarer wird“, so Bürgermeister Christoph Glogger (SPD) in einer Mitteilung der Stadt. „Toll, dass wir als kleine Kommune punkten konnten und der Charme unseres Konzeptes überzeugt hat. Dieses Ereignis bietet uns die Gelegenheit, ein starkes Zeichen für den Sport und zugleich für den inklusiven Gedanken zu setzen“, sagt die Erste Beigeordnete, Judith Hagen (Grüne). Sie kündigt an, auf die Sportvereine zuzugehen und ehrenamtliches Engagement miteinbeziehen zu wollen. rhp