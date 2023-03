Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Erzieherinnen der protestantischen Kita Weisenheim am Sand vermissen ihre Kinder. Sie wollen trotz räumlicher Trennung, Kinder und Eltern erreichen und ihnen Mut machen. Eine gemeinsame Wimpelkette soll helfen. Auch das Dürkheimer Mehrgenerationenhaus zeigt deutlich, wie sehr es kleine und große Besucher vermisst.

Die Bilderkette ist außen am Zaun der Weisenheimer Kita angebracht. Jedes Kind bekam per E-Mail eine Malvorlage mit dem Angebot, sie mit oder ohne Hilfe auszumalen und in eine Mappe vor dem Kindergarten