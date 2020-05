Die Polizei Bad Dürkheim hat am Donnerstag nach Anwohnerbeschwerden in Wachenheim und Bad Dürkheim die Geschwindigkeit von Autofahrern kontrolliert. Nach Polizeiangaben wurde das Tempo von 40 Autos von 9.30 bis 10.45 Uhr in der Wachenheimer Waldstraße gemessen. Sieben Fahrer wurden gebührenpflichtig verwarnt. Der Schnellste war mit 47 Kilometern in der Stunde in der Tempo-30-Zone unterwegs. In der Sonnenwendstraße in Bad Dürkheim wurden von 11.30 bis 12 Uhr 25 Fahrzeuge gemessen. Hier kam es zu vier Verstößen. In der Tempo-30-Zone wurde der Schnellste mit 54 Kilometer erwischt.