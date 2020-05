Ein Dürkheimer hat die Polizei am Sonntag wegen einer verletzten Wildente in seinem Hof in der Mannheimer Straße um Hilfe gebeten. Die Ente hatte wohl vergeblich versucht wegzufliegen. Die Wildvogelrettung Bad Dürkheim wurde verständigt. Sie kümmert sich nun nach Polizeiangaben um das verletzte Tier.