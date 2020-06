Am Donnerstag meldete eine Mitarbeiterin eines Baumarktes in der Bruchstraße in Bad Dürkheim, dass zwei Personen, die in einem Einkaufswagenhäuschen sitzen, verdächtig die Umgebung beobachten würden. Tatsächlich entwendeten die beiden bislang unbekannten Personen dann auch einen Einkaufswagen voll mit Badespielartikeln und Gartenfackeln. Die Beschuldigten flüchteten zu Fuß in Richtung Unterführung in den Almen. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen konnte eine Streifenbesatzung an der Unterführung den Einkaufswagen mit Diebesgut im Wert von 288 Euro sicherstellen. Die beiden Personen konnten nicht mehr festgestellt werden. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter Telefon 06322 9630 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.