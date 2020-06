Ab Montag, 15. Juni, gibt es in der Spielbank Bad Dürkheim wieder die Möglichkeit zum Roulette-Spiel. Das hat das Casino am Mittwoch mitgeteilt. Die Spielbanken sei für die Wiedereröffnung „bestens gerüstet“ und wolle Gäste und Mitarbeiter schützen. „Im Klassischen Spiel sind die Roulette-Tische so umbaut, dass maximal vier Gäste spielen können und jeder seinen eigenen abgetrennten Spielbereich zur Verfügung hat“, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Kartenspiele Black Jack und Poker bleiben weiterhin geschlossen.

Neun Wochen war die Spielbank geschlossen, seit 27. Mai ist bereits das Automatenspiel wieder möglich.