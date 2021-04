Wie ist die Situation der zehn städtischen Kindertagesstätten in der Corona-Krise? Diese Frage war Gegenstand einer Sitzung des Sozialausschusses. Elternvertreter sparten dabei nicht an Kritik. Dabei ging es unter anderem um schlechte Kommunikation.

In den vergangenen 16 Wochen hätten die Verwaltung und die Kindergartenleitungen häufig auf kurzfristig geänderte Vorgaben des Landes reagieren müssen, berichteten die Beigeordnete Judith Hagen (Grüne) und Christine Schneider-Joseph, Leiterin des Fachbereichs Bürgerdienste und soziale Einrichtungen der Stadtverwaltung, am Donnerstag den Mitgliedern des Sozialausschusses des Stadtrats. Die Verwaltung habe sich dafür entschieden, den Leitern der Einrichtungen „Verantwortung zu überlassen“, sagte Bürgermeister Christoph Glogger (SPD). So konnten die Leiter der Einrichtungen entscheiden, ob und wie Eltern über Betreuungsmöglichkeiten informiert werden, welche Kinder in die Notbetreuung aufgenommen werden und wie der derzeitige sogenannte eingeschränkte Regelbetrieb organisiert wird. Dadurch seien individuelle Lösungen für die einzelnen Einrichtungen und für die Eltern möglich gewesen und man habe so „das Maximale an Plätzen herausgeholt“, so Glogger und Hagen.

Regelbetrieb ab 1. August?

702 Jungen und Mädchen wurden vor Beginn der Corona-Pandemie in den zehn Dürkheimer Kindertagesstätten betreut. Derzeit stehen 465 Plätze zur Verfügung, von denen 413 besetzt sind. Allerdings kann ein Teil dieser Plätze nur stunden- oder tageweise genutzt werden. Während der Sommerferien ist eine Notbetreuung von 75 Kindern im Haus für Kinder möglich. Zum 1. August soll wieder der Regelbetrieb beginnen – allerdings nur, wenn ausreichend Erzieher zur Verfügung stehen. Aus den Reihen des Ausschusses wurde einige Kritik geäußert. „Die Kommunikation ist von den einzelnen Kita-Leitungen sehr unterschiedlich gehandhabt worden“, sagte beispielsweise Gordon Amuser, der als Vertreter der Elternbeiräte dem Ausschuss angehört. Er wisse, dass viele Eltern, die einen Betreuungsplatz für ihren Nachwuchs benötigt hätten, diesen nicht bekommen haben. Vor allem in der Anfangszeit „haben wir das sehr restriktiv gehandhabt“, räumte Schneider-Joseph ein. So seien in den Wochen vor den Osterferien von den 190 Plätzen, die für eine Notbetreuung zur Verfügung gestanden hätten, nur zwischen 36 und 46 besetzt worden.

Knipser kritisiert

Als das Land am 20. April die Kriterien für die Aufnahme von Kindern in die Notbetreuung gelockert hat, „sind wir fast überrannt worden“, so Schneider-Joseph. Doch auch in dieser „erweiterten Notbetreuung“ seien in Bad Dürkheim nicht alle vorhandenen Plätze besetzt gewesen. Ab Anfang Mai wurde die Anzahl der möglichen Plätze auf 210 erweitert, davon waren erst 170 und schließlich 201 belegt. Seit Anfang Juni gilt der eingeschränkte Regelbetrieb mit 465 Plätzen.

Laura Knipser (Grüne) kritisierte, dass nicht alle Einrichtungsleitungen die Eltern gefragt hätten, ob sie einen Platz für ihre Kinder brauchen. Die Eltern hätten die Betreuung verlangen müssen, berichtete Knipser. Amuser kritisierte, dass die Elternbeiräte nicht einbezogen und das Mitbestimmungsrecht der Eltern außer Kraft gesetzt worden sei. Eltern seien teils „ratlos, wie sie ihre Kinder betreut bekommen“, sagte Thorsten Brand (CDU). Um einen Platz zu bekommen, müssten Eltern „glaubhaft darstellen“, dass sie diesen brauchen, doch wer einen Platz benötige, bekomme ihn, so Schneider-Joseph. „Wir werden nicht alle Eltern zufrieden stellen können“, sagte Hagen. Glogger betonte, dass in Dürkheim in der Pandemie-Zeit mehr Kinder betreut worden seien als dies in vielen anderen Städten und Gemeinden der Fall gewesen sei.

Gruppentrennung noch in Kraft

Hagen verwies darauf, dass der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz durch das Infektionsschutzgesetz außer Kraft gesetzt ist. Die Einrichtungen könnten nicht so viele Kinder aufnehmen, wie das sonst der Fall ist, weil dann die Pandemie-Bestimmungen, etwa zu Abstandsregeln, nicht eingehalten werden könnten. In Bad Dürkheim handhabe man es derzeit außerdem noch so, dass verschiedene Gruppen in den Einrichtungen keinen Kontakt haben dürfen. Das habe den Vorteil, dass bei einem Infektionsfall nur die Kinder und Erzieher aus der betroffenen Gruppe zuhause bleiben müssen. Ein weiteres Problem sei das Personal. Man brauche mehr Personal als sonst, etwa weil die Kinder derzeit nicht allein zur Toilette gehen dürfen. Auf der anderen Seite stünde weniger Personal zur Verfügung. In einigen Einrichtungen sei es bis zu einem Drittel weniger, berichtete Hagen. Diese Erzieherinnen hätten mitgeteilt, dass sie zu einer Risikogruppe gehörten und deshalb nicht mit Kindern arbeiten könnten. Einige seien krankgeschrieben, andere würden anderweitig beschäftigt. Knipser betonte, dass die eingeschränkte Betreuung nicht nur ein Problem für Eltern sei. Die Kinder bräuchten dringend die sozialen Kontakte, die sie in der Kita haben. Wie Knipser berichtete, durften die meisten Kinder, die in der Kindertagesstätte an der Isenach sind, „seit Monaten nicht mehr in die Einrichtung“. Hagen bezeichnete die Betreuung in den Ferien als ein Notangebot, für das man bewusst keine Werbung gemacht habe. Ob ab 1. August der Regelbetrieb möglich sein wird, hänge von mehreren Faktoren ab, unter anderem, ob ausreichend Erzieherinnen zur Verfügung stehen.

Einwurf

Die Pandemie hat die Stadtverwaltung und die Leiter der Kindertagesstätten vor Herausforderungen gestellt. Aber im Sozialausschuss wurde die Situation bei den Kindertagesstätten zu wenig aus Sicht der Kinder und der Eltern dargestellt. Richtig ist zwar, dass die Kurstadt vergleichsweise viele Notbetreuungsplätze angeboten hat. Richtig ist aber auch, dass die Plätze gerade zu Beginn der Pandemie nur sehr restriktiv vergeben wurden, viele Eltern und Kinder leer ausgingen. Auch die Kommunikation lief nicht reibungslos. Dass nach wie vor viele Kinder gar nicht oder nur tageweise in den Kindergarten dürfen, ist in einer Phase der Pandemie, in der etwa Flugreisen weitgehend möglich sind, ein Unding. Sicher sind es die Eltern, die für ihre Kinder verantwortlich sind. Doch bisher war es politischer Wille, dass der Staat sie dabei unterstützt. Das von heute auf morgen zu ändern, geht nicht – trotz Corona.