Prellungen und Schürfungen zog sich ein 70-jähriger Radfahrer am Donnerstag auf dem Radweg an der B37 in Bad Dürkheim zu. Wie die Polizei mitteilte, war der 70-Jährige mit dem Rad seines Vordermanns zusammengestoßen. Letzterer musste bremsen, weil eine Autofahrerin von einer Ausfahrt einer Fabrik auf die B37 einbiegen wollte. Die 50-jährige Autofahrerin hatte sich laut Polizei langsam vortasten müssen, da ihr ein geparktes Auto die Sicht versperrte. Der Radfahrer an der Spitze einer Radfahrer-Gruppe erkannte die Situation rechtzeitig und bremste ab, so dass er eine Kollision mit dem Auto vermeiden konnte. Dafür fuhr sein Hintermann auf ihn auf und stürzte.