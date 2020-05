Die Dürkheimer Polizei ist wegen angeblicher Schussgeräusche in der Sonntag- und in der Montagnacht zum Schulhof der Carl-Orff-Realschule plus gerufen worden. Anwohner hatten Knallgeräusche gehört und vermuteten nach Polizeiangaben, dass Platzpatronen abgefeuert wurden. Weil an der Schule gerade Bauarbeiten stattfinden, hat die Polizei eine andere Vermutung: Die Beamten gehen davon aus, dass die Geräusche durch den Wind entstanden sind. Dieser sorge wohl dafür, dass eine Bauplane an ein Gerüst schlägt.

In beiden Nächten hat die Polizei nach eigenen Angaben weder Personen angetroffen noch Knallgeräusche gehört.