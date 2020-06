Mit ihren E-Scootern fuhren zwei Dürkheimer am Sonntagabend entgegen der Einbahnregelung in der Kaiserslauterer Straße in Bad Dürkheim. Sie wurden von der Polizei gestoppt. Weil die Fahrzeuge der beiden 28 und 30 Jahre alten Dürkheimer nicht versichert waren, wurde außerdem ein Strafverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.