Das Parkfest der Lebenshilfe in Bad Dürkheim wird wegen der Corona-Pandemie und des damit verbundenen Verbots von Großveranstaltungen abgesagt. Das hat die Lebenshilfe mitgeteilt. Das beliebte Parkfest hätte am 6. und 7. Juni stattfinden sollen. Für dieses Jahr war am 6. Juni ein Auftritt der Anonyme Giddarischde geplant.