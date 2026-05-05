Bad Dürkheim beteiligt sich 2026 wieder am Stadtradeln. Ab 13. Mai zählen alle Radkilometer – zur Arbeit, Schule, beim Einkauf oder auf Tour.

Bad Dürkheim beteiligt sich auch 2026 wieder an der bundesweiten Aktion Stadtradeln. Ziel der Kampagne ist es, möglichst viele Menschen für das Radfahren im Alltag zu gewinnen und damit aktiv zum Klimaschutz beizutragen. Jeder mit dem Fahrrad zurückgelegte Kilometer zählt – ob auf dem Weg zur Arbeit, zur Schule, zum Einkauf oder bei einer Freizeittour.

Seit 2019 nimmt Bad Dürkheim gemeinsam mit der Kreisverwaltung Bad Dürkheim sowie der Energie- und Klimaschutzagentur Rheinland-Pfalz an der Kampagne teil. Stadtradeln ist eine Aktion des Klima-Bündnisses, des größten kommunalen Netzwerks zum Schutz des Weltklimas.

Der Aktionszeitraum beginnt am Mittwoch, 13. Mai, und endet am Dienstag, 2. Juni. Mitmachen können alle, die in Bad Dürkheim wohnen, arbeiten, eine Schule besuchen oder einem Verein angehören. Interessierte können sich unter www.stadtradeln.de/bad-duerkheim registrieren, ein eigenes Team gründen oder einem bestehenden Team beitreten. Ziel ist es, gemeinsam möglichst viele Kilometer zu sammeln und damit ein Zeichen für nachhaltige Mobilität und die Förderung des Radverkehrs zu setzen.

Wieder Preise ausgelobt

Bürgermeisterin Natalie Bauernschmitt (CDU) betont: „Stadtradeln verbindet Klimaschutz, Gesundheit und Gemeinschaft auf eine ganz praktische Weise. Jeder geradelte Kilometer zeigt, dass nachhaltige Mobilität im Alltag möglich ist. Ich freue mich, wenn sich wieder viele Bürgerinnen und Bürger beteiligen und gemeinsam ein starkes Zeichen für Bad Dürkheim setzen.“

Auch in diesem Jahr lobt die Stadt Bad Dürkheim wieder Preise in verschiedenen Kategorien aus. Prämiert werden die Einzelperson mit den meisten Fahrten, die Einzelperson mit den meisten Kilometern, der jüngste Teilnehmende, der älteste Teilnehmende sowie die drei Teams mit den meisten Fahrten und die drei Teams mit den meisten Kilometern.

Begleitende Veranstaltungen

Begleitend finden in Bad Dürkheim mehrere Veranstaltungen statt: Die Auftaktveranstaltung mit Fairtrade-Rezertifizierungsfeier des Landkreises steigt am Mittwoch, 13. Mai, 16 Uhr, vor der Kreisverwaltung, Philipp-Fauth-Straße 11. Ein Vortrag unter dem Titel „Kühler wohnen – Was tun gegen die Hitze?“ findet am Donnerstag, 28. Mai, 19 Uhr, im Ratssaal, Mannheimer Straße 24, statt; um Anmeldung unter klimaschutz@bad-duerkheim.de wird gebeten. Die Gastausstellung „Wir alle sind Zeugen – Menschen im Klimawandel“ ist von Dienstag, 2. Juni, bis Freitag, 26. Juni, im Stadtmuseum, Römerstraße 20/22, zu sehen; Schulklassen und Gruppen können die Ausstellung nach Absprache mit dem Stadtmuseum auch außerhalb der Öffnungszeiten besuchen. Die Abschlussveranstaltung mit Preisverleihung findet am Dienstag, 23. Juni, 17 Uhr, im Innenhof Haus Catoir, Römerstraße 20/22, statt.