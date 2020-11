Die letzte behördliche Hürde vor dem Start der Umbaumaßnahmen des ehemaligen Juwelierladens Trebbe in der Dürkheimer Innenstadt muss noch genommen werden. „Für die Baugenehmigung fehlte bisher noch ein Brandschutzgutachten“, sagt Unternehmer Rigo Müller, der das dreigeschossige Wohn- und Geschäftshaus umgestalten möchte.

Wie berichtet, plant Rigo Müller, Chef des Dürkheimer Marketingdienstleisters C-house, den ehemaligen Juwelierladen Trebbe am Obermarkt wieder mit einem Schmuckgeschäft im Erdgeschoss zu beleben. Die beiden darüberliegenden Etagen sollen zu zwei getrennten Wohnungen umgestaltet werden. Müller hat das ehemalige Geschäftshaus mit dem Juwelierladen im März dieses Jahres gekauft. Das ehemalige Trebbe-Objekt ist mit viel Sicherheitstechnik ausgerüstet – samt Tresor und Panzerglas.

Der Bauantrag für die Veränderungen sei auch ohne Mängel von der Stadt an die Kreisverwaltung weitergegeben worden. Die Kreisverwaltung als Bauaufsichtsbehörde verlange nun ein Brandschutzkonzept für den Dachboden, weil es darüber keine aussagekräftigen Unterlagen gebe. Der Dachboden sei vom Vorgänger ausgebaut worden. Das entsprechende Brandschutzgutachten liege nun der Kreisverwaltung seit Ende November zur Genehmigung vor.

„Es geht in kleinen Schritten voran.“ Sobald die Verwaltung grünes Licht gebe, würden die Gewerke für die Handwerkerarbeiten ausgeschrieben, ergänzt Investor Müller. Mit der Fertigstellung des Rohbaus rechne er nun er im April oder Mai. Die Komplett-Fertigstellung sieht der Geschäftsmann im Sommer 2021: „Etwas später als ursprünglich geplant.“

Die Suche nach einem künftigen Betreiber des Juwelierladens habe Müller ruhen lassen, weil er potenziellen Interessenten gerne die Baufortschritte zeigen möchte: „Das Haus wird ja total umgestaltet.“ Er plane Besichtigungstermine, wenn der Rohbau abgeschlossen sei. Der Kontakt zu möglichen Pächtern im Vorfeld habe gezeigt, dass Bad Dürkheim als guter Standort für einen Juwelier eingestuft werde

Das ehemalige Traditionsgeschäft Trebbe steht seit Ende März 2018 leer. Der 65-jährige Geschäftsmann will etwa 250.000 bis 300.000 Euro in das Gebäude stecken. Der Verkaufsraum soll erweitert werden: Müller will das etwa 70 Quadratmeter große Areal auf rund 100 Quadratmeter vergrößern,