Das Mehrgenerationenhaus ist derzeit geschlossen. Gleichzeitig stellt die Corona-Pandemie Familien, Alleinerziehende oder ältere Menschen vor große Probleme. Die versucht das Team um Jutta Schlotthauer zu lindern. Das neueste Projekt in Kooperation mit der Stadt und dem Verein für Familienförderung: die „Lebensmittel Nothilfe Bad Dürkheim“.

„Im Ältestenrat waren sich alle einig, dass wir etwas brauchen, das das Angebot der Tafel aufrecht erhält“, erläutert die Erste Beigeordnete und Sozialdezernentin Judith Hagen (Grüne). In dem Gremium beraten regelmäßig die Vorsitzenden der Stadtratsfraktionen und die Beigeordneten mit Bürgermeister Christoph Glogger (SPD) per Videokonferenz. Die Dürkheimer Tafel musste wegen der Corona-Pandemie schließen.

Ursprünglich habe man überlegt, ähnlich wie die Tafel die Menschen direkt mit Lebensmitteln zu versorgen. Dabei seien jedoch Fragen wie Versicherungsschutz oder die nötige Prüfung durch das Gesundheitsamt aufgekommen, sodass man sich schließlich für einen anderen Weg entschieden habe, berichtet die Mehrgenerationenhaus-Koordinatorin Jutta Schlotthauer: Durch die gezielte Ausgabe von Einkaufsgutscheinen verschiedener Dürkheimer Supermärkte soll es nun eine schnelle und unkomplizierte Lebensmittelhilfe geben, die über Spenden finanziert wird.

Erste Märkte haben zugesagt

Kooperationspartner sind Supermärkte im Stadtgebiet, von denen sich Stadt und MGH Rabatte beim Einkauf der Gutscheine erhoffen. „Erste Zusagen haben wir schon“, berichtet Olaf Tali, Quartiersmanager und Vorsitzender des Vereins für Familienförderung. Einen Puffer für den Kauf der Gutscheine hat sich das MGH durch seine Masken-Aktion erarbeitet: Ein Team von drei MGH-Mitarbeiterinnen sowie neun Ehrenamtlichen hat in den vergangenen Wochen mehr als 1000 Masken zum Schutz von Mund und Nase genäht und gegen eine Spende abgegeben – unter anderem an die Christliche Sozialstation und das städtische Ordnungsamt. Etwa 20 bis 30 Minuten benötige das Team für eine Maske, schätzen die Näherinnen Petra Hartmann, Petra Dopp und Lina Ribeiro. „Die Nachfrage ist riesig“, erzählt Jutta Schlotthauer. Außer den Erlösen aus den Masken werde auch Geld aus dem einen oder anderen Fördertopf fließen, sagt Judith Hagen.

Auf Spenden angewiesen

Dennoch ist die „Lebensmittel Nothilfe Bad Dürkheim“ auch auf private Spenden angewiesen. Eine Möglichkeit, sich zu engagieren, ist es, eine Projektpatenschaft zu übernehmen und regelmäßig für die Aktion zu spenden. Aber auch einmalige Zuwendungen sind willkommen. „Da die Verwaltungskosten nicht hoch sind, fließen die Spenden direkt in die Hilfe“, sagt Hagen. Erste Spendenzusagen gibt es bereits: So habe beispielsweise eine Familie, die in Vor-Corona-Zeiten einmal pro Woche für 50 Euro Essen geht, zugesagt, die Aktion mit diesem Betrag zu unterstützen, berichtet Schlotthauer.

Anders als bei der Tafel werden die Gutscheine nicht nur an Menschen mit offiziellem Berechtigungsschein ausgegeben. „Durch die Corona-Krise sind noch mehr Leute in Not geraten, beispielsweise durch Kurzarbeit. Wir sprechen alle Dürkheimer an, auch Menschen, die keinen Bezug zur Tafel haben“, sagt Hagen. Um Missbrauch vorzubeugen, müssen die Empfänger eine Kopie ihres Personalausweises einreichen. In einem Telefongespräch wird dann die Bedürftigkeit geprüft. „Dafür haben wir ein spezielles Gesprächsprotokoll entwickelt“, erklärt Schlotthauer. Freiwillige Helfer überbringen die Gutscheine dann möglichst kontaktfrei. Im Lauf der Woche sollen 10.000 Flyer in der gesamten Stadt inklusive der Ortsteile verteilt werden, um auf die Aktion aufmerksam zu machen.

Plauschen und Briefe schreiben

Finanzielle Schwierigkeiten sind eine Auswirkung der Corona-Pandemie, Einsamkeit durch soziale Isolation ist eine andere. Unter ihr leiden besonders Senioren. Hier setzt ein anderes Angebot des MGH an: das Plausch-Telefon. Dreimal wöchentlich erwarten Kirsten Hinze und ihr Team aus Ehrenamtlichen Anrufe, in denen es um „alles gehen kann, was man sich erzählt, wenn man sich am Gartenzaun oder im Café trifft“, erläutert Schlotthauer. Ein anderes Angebot gegen die Einsamkeit in Corona-Zeiten ist die Vermittlung von Brieffreundschaften. „Einen Brief zu schreiben ist ein bisschen wie ein Tagebuch zu führen. Dafür ist vielleicht auch eher die Bereitschaft da als bei jemand Fremdem anzurufen“, sagt Olaf Taly.

Hilfe auch bei PC-Problemen

Schon kurz nach Beginn der Corona-Krise entstand im MGH die Nachbarschaftshilfe Bad Dürkheim, die ehrenamtliche Soforthilfen im Stadtgebiet und in der Trift organisiert. Mehr als 80 Ehrenamtliche stehen zur Verfügung – sie erledigen Einkäufe, helfen aber auch beispielsweise bei PC-Problemen. Positiv hebt die MGH-Koordinatorin die Hilfsbereitschaft und das Engagement der Ehrenamtlichen hervor. Auch junge Leute böten sich in Corona-Zeiten an, sagt Schlotthauer – und berichtet von einem 13-Jährigen aus Grethen, der Einkäufe mit dem Fahrrad erledigen möchte. Kaufen könne er so viel, wie in seinen Rucksack passe, schrieb er an das MGH-Team.

Kontakt

Die MGH-Angebote im Überblick: