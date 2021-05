Die obere Kanalstraße zwischen Triftweg und Mannheimer Straße soll Einbahnstraße werden. Das wünschen sich Bürger aus der Trift. Die Verwaltung wird den Vorschlag nun prüfen.

„Verkehrsteilnehmer, besonders Pkw- und Lkw-Fahrer, verhalten sich oft absolut egoistisch und gefährden durch zu schnelles, unangepasstes Fahren und auch verkehrswidriges Verhalten die anderen Verkehrsteilnehmer, besonders Fußgänger und Radfahrer“, heißt es in einem Schreiben von Bürgern aus der Trift, die sich regelmäßig im Mehrgenerationenhaus zum Austausch über Probleme in dem Gebiet treffen. Besonders rund um Schulanfang und -ende gehe es in diesem Abschnitt gefährlich zu. Daran würden auch gelegentliche Kontrollen von Polizei und Ordnungsamt nichts ändern, argumentierte der „Stammtisch Trift“.

Für Radfahrer weiterhin offen

Das Schreiben wurde vergangene Woche im Bauausschuss diskutiert. Kernpunkt des Vorstoßes ist die Einführung einer Einbahnregelung von „Optik Zimmermann“ bis zum Triftweg in Richtung Schulzentrum.

Für Radfahrer sollte die Einbahnstraße allerdings offen bleiben. Außerdem wünschen sich die Trifter versetztes Parken in dem Bereich, um den Verkehr zu bremsen und Lastwagen ab 3,5 Tonnen die Durchfahrt zu erschweren – wobei für diese ohnehin ein Durchfahrtsverbot gilt, das aber ignoriert werde. Wer vom Schulzentrum auf die Mannheimer Straße fahren möchte, müsste bei der Umsetzung des Vorschlags den Triftweg und die Gutleutstraße nehmen und von dort auf die Mannheimer Straße auffahren.

Bei Vertretern von CDU und FDP stieß der Vorstoß auf Ablehnung. Peter Brodhag (FDP) monierte, trotz eines Mobilitätskonzepts verzettele man sich in Einzelmaßnahmen und drohe so, den Blick aufs Ganze zu verlieren. Markus Wolf (CDU) sprach von einem Schnellschuss, den er ablehne. Es müsse geprüft werden, inwieweit andere Straßen durch ein höheres Verkehrsaufkommen belastet würden und „ob die Kreuzungen das auch packen“. Seine Fraktionskollegin Gisela Hoffmann gab zu bedenken, dass Autofahrer durch eine solche Regelung Umwege fahren müssten, was einen höheren CO 2 -Ausstoß bedeute.

Ein „brisanter Punkt“

Dagegen sagte Frank Kilian (SPD), dass es sich bei der Stelle um einen „brisanten Punkt“ handle, der entschärft werden müsse. Ralph Mühlbeier (Grüne) erklärte, er halte es für extrem wichtig, die Idee weiterzuverfolgen. Die FWG-Vertreter im Bauausschuss signalisierten zwar, dass ihre Fraktion einer Einbahnregelung eher ablehnend gegenüber steht, stimmten dem Prüfauftrag an die Verwaltung aber genauso zu wie Grüne und SPD.