Ein 15-jähriger Dürkheimer wurde am Samstag gegen 15 Uhr am Dürkheimer Bahnhof im Bereich der Gleise geschlagen und getreten. Dies wurde von einem Zeugen beobachtet, der die Polizei verständigte. Offensichtliche Verletzungen trug der Jugendliche nicht davon, sein T-Shirt wurde jedoch bei der Auseinandersetzung zerrissen. Der Schläger, ein bislang unbekannter Mann mit grauem T-Shirt, rannte nach Angaben der Polizei in Richtung Kurpark davon. Die Polizei sucht weitere Zeugen.