Nach einem kurzen Innehalten zu Beginn der Corona-Pandemie klettern die Preise für Einfamilienhäuser und Eigentumswohnungen in der Region – und noch ist laut Immobilienexperten Luft nach oben. Die niedrigen Bauzinsen sind für potenzielle Käufer verlockend – aber es gibt auch Hindernisse.

„Wir haben keine Corona-Delle“, das sagt der Geschäftsführer von IGS Immobilien Bad Dürkheim, Sebastian Arnold. Der Immobilienfachmann sieht eher einen Boom: Generell seien in den vergangenen zwei Jahren die Preise im Immobilienmarkt zwischen 15 und 20 Prozent angezogen. „Und wir haben hier mit Fronhof II und einem Quadratmeterpreis von 800 Euro quasi unsere Dürkheimer ,Blase’. Wenn die Käufer dieser Grundstücke ihre Immobilie später verkaufen wollen, bekommen sie das nicht mehr rein“, glaubt Arnold. Lediglich zu Beginn des Lockdowns im März habe es einen Einbruch gegeben: „Da herrschte anfangs Stillstand.“

Das bekräftigt auch Andreas Eckstein, Leiter der Abteilung Immobilien bei der Sparkasse Rhein-Haardt. Zu Beginn der Corona-Pandemie sei Zurückhaltung vor allem bei den Verkäufern zu spüren gewesen. „Da gab es große Unsicherheit.“ Nach wie vor sei die Nachfrage nach Objekten größer als das Angebot: „Die Preise für Immobilien steigen.“

Folgen der hohen Immobilienpreise

Und mit ihnen steigen auch die Mieten: Im Bestand liegen sie laut Immobilienfachmann Arnold zwischen 5,25 Euro und 8,25 Euro pro Quadratmeter je nach Lage und Ausstattung. Neubauwohnungen in Toplage erbrächten zum Teil sogar zwölf Euro pro Quadratmeter zuzüglich Stellplatz, heißt es bei IGS als Immobilien-Partner der VR-Bank Mittelhaardt. Damit spricht Arnold ein Problem an, das auch Thomas Schutt, Vorstandssprecher der VR-Bank, sieht: „Die steigenden Immobilienpreise ziehen höhere Mietpreise nach sich und machen das Leben in der Region besonders für junge Familien teuer. Ab Quadratmeterpreisen von zehn Euro wird es schwer.“ Und auch der Erwerb der eigenen vier Wände werde zur Herausforderung: „Immobilien sind zum Teil unerschwinglich.“

Verstärkt bewegten sich auch Kapitanleger – unter anderem aus dem Rhein-Neckar-Dreieck und der Bergstraße – auf dem Immobilienmarkt in Dürkheim, Wachenheim und Umland. Die Verkäufer von Häusern und Wohnungen initiierten zum Teil „Bieterverfahren“, bei denen der Zahlungskräftigste dann zum Zug komme. Zudem sorgten drohende Negativzinsen auf größere Bankguthaben für Privatkunden für mehr Nachfrage nach Sachwerten. Der Immobilienmarkt „ist heiß umkämpft“, so Schutt.

„Die Interessenten kommen von der anderen Rhein-Seite und gehen auf Einkaufstour“, beschreibt es auch Sparkassen-Fachmann Eckstein. Ein Grund für die große Nachfrage nach Immobilien: Die Niedrigzinsphase habe bei Immobilieninteressenten zu einem Run auf Sachwerte und aufs „Betongold“ geführt. Eine wichtige Interessenten-Gruppe gerade in der Kurstadt und im Umland seien die „Best Ager über 50“, die ihren Wohnraum verkleinern wollen.

IGS-Chef Arnold gibt ein paar Beispiele: Quadratmeterpreise für Grundstücke rangierten in Dürkheim zwischen 210 bis 700 oder gar 800 Euro wie der Ausreißer Fronhof II. Aber auch für Fronhof I seien schon 400 Euro gezahlt worden. Bei den Einfamilienhäusern – für die eine Standardgröße von 120 Quadratmetern Wohnfläche und 500 Quadratmeter großes Grundstück angenommen wird – rangieren die Preise von 230.000 bis 650.000 Euro, rechnet Arnold vor. Für „Bestandswohnungen“ zahlten Käufer Quadratmeterpreise je nach Ausstattung und Lage zwischen 1200 und 3300 Euro in Toplagen. Bei Neubauten lägen die Preise für den Quadratmeter inzwischen je nach Lage zwischen 3200 und 4500 Euro.

Besonders Neubauten verteuerten sich, Bestandsobjekte kosteten im Schnitt die Hälfte, sagt auch Daniel Mayer vom gleichnamigen Bad Dürkheimer Maklerbüro. Auch Mayer zitiert die hohen Grundstückspreise von Fronhof II: „Da lagen wir Weihnachten 2019 noch bei 600 Euro!“ Schon seit Längerem sei die Nachfrage nach Immobilien größer als das Angebot.

Banken sind strenger

Inzwischen klettern nicht nur die Kaufpreise der Immobilien sondern auch die Sicherheitsanforderungen der Banken:„Wir als Sparkasse sind beispielsweise strenger bei der Eigenkapitalquote, die mindestens zehn Prozent betragen sollte.“ Laut Eckstein würden Umschuldungen und neue Kredite wegen neuer Risikoeinschätzungen schwieriger und die Bonitätsanforderungen höher.

Dennoch kletterten die Preise wohl weiter, wenn nicht ein zweiter Lockdown wegen steigender Coronazahlen – und dieser Teil-Lockdown greift ab Montag, 2. November – Familien in Arbeitslosigkeit und Betriebe in die Insolvenz stürze, mutmaßt Makler Mayer, der schon seit 1986 in der Kurstadt im Immobiliengeschäft tätig ist. Daher seine Befürchtung, dass in drei Monaten die beiden „notleidenden Sparten Gastronomie und Hotellerie“ mit Immobilien auf dem Markt seien, sagt Mayer: „Das wird eventuell ein Problem.“ Wie sich Corona weiter auf den Immobilienmarkt auswirken werde, lasse sich aber schwer prognostizieren.