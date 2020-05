Ein Patient aus der Dürkheimer Klinik Sonnenwende ist am Donnerstagabend vermisst worden, an anderer Stelle dann aber wohlbehalten aufgetaucht. Das hat die Dürkheimer Polizei am Freitag auf Nachfrage mitgeteilt. Die Polizei, die Feuerwehr und Beamte von der Bundespolizei suchten mit Hubschrauber, Hund und Drohne nach dem Patienten etwa eine Stunde lang – bis gegen 23.10 Uhr die Meldung kam, dass er in Wolfsburg aufgetaucht sei.