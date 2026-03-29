In Bad Dürkheim wird die Gerberstraße von Montag, 30. März, bis Samstag, 18. April, voll gesperrt. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, ist die Maßnahme notwendig, um eine Baustelle abzusichern. Die Arbeiten werden in drei Bauabschnitte unterteilt. Zunächst betrifft die Sperrung vom Montag, 30. März, bis Donnerstag, 2. April, den Bereich zwischen den Hausnummern 11 und 14. Anschließend wird der Abschnitt von den Hausnummern 14 bis 16 bis zur Einmündung Gartenstraße vom Dienstag, 7. April, bis Samstag, 11. April, gesperrt. Zum Abschluss folgt der Bereich von den Hausnummern 16 bis 18, von Montag, 13. April, bis einschließlich Samstag, 18. April. Für den Verkehr wird eine Umleitung eingerichtet. Diese führt über die Eichstraße, Weinstraße Nord, die B37, die Kaiserslauterer Straße und die Gartenstraße.