Glück im Unglück hatte der Mieter einer städtischen Wohnung über dem Kindergarten Regenbogen in der Ungsteiner Weinstraße. Seine Küche war laut Feuerwehr am Mittwoch gegen 15.30 Uhr in Brand geraten. Wegen des starken Qualms konnte er sich nicht mehr ins Freie retten. Zwei Feuerwehrmänner, die vor ihren Kameraden vor Ort waren, holten den 74-Jährigen aus dem Rauch – ohne Schutzausrüstung.

„Manchmal ist es eben Zufall“, sagte der stellvertretende Dürkheimer Wehrleiter Markus Lang wenig später am Einsatzort. „Der eine Feuerwehrmann