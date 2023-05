Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU) informierte zur Corona-Infektionslage im Kreis. Am Dienstag sei eine Kita in Haßloch wegen einer positiv getesteten Erzieherin geschlossen worden. Die Frau stammte aber nicht aus dem Kreis. Alle anderen Erzieherinnen sind negativ, die Ergebnisse der Kinder stehen noch aus. „Das zeigt uns: Der Virus kann schnell wieder in den Kreis kommen und sich verbreiten“, mahnte der Landrat zur Vorsicht. Zu recht. Am Freitagnachmittag wurden zwei neue Fälle im Kreis registriert.

Ihlenfeld informierte zum aktuellen Stand der Ausgaben in Sachen Corona-Pandemie, betonte aber, die tatsächlichen Auswirkungen seien noch nicht abzuschätzen. 3,316 Millionen Euro hat der