Die Bad Dürkheim Barrels erfinden sich neu. Sie mischen in der Aufbauliga vorne mit und haben große Ambitionen. Verantwortlich für den Aufschwung ist vor allem ein Mann.

Wer in Bad Dürkheim im Frühjahr die große Rasenfläche hinter dem Hauptplatz des SV 1911 Bad Dürkheim im Stadion Trift passierte, bemerkte schnell: hier tut sich was. Die Bad Dürkheim Barrels, jahrelang eher als Barbecue- und Freundschaftsspieltruppe bekannt, haben sich neu erfunden – und das mit spürbarem Elan. Der Start in der Aufbauliga Rheinland-Pfalz/ Saarland, ein rasant wachsender Trainingskader und eine klare sportliche Perspektive markieren den Neustart. Aus einer Handvoll Enthusiasten sind in wenigen Monaten über 20 Aktive geworden. Angestoßen hat diese Entwicklung ein Mann: der in Kuba ausgebildete Baseballspieler und Trainer Martin Portoundo-Álvarez.

Barrels-Pitcher Rodolfo Díaz ein Aktion. Foto: Christian Gaier

Die Wurzeln der 2020 als Baseballabteilung des TV Dürkheim gegründeten Barrels reichen bis in die 1990er Jahre zurück, als sich in den Lobsters die erste Baseballmannschaft formierte. Damals entstand auch das bis heute bestehende Baseball-Feld im Stadion Trift. Nach dem Zusammenschluss der Lobsters zur Spielvereinigung Ludwigshafen Vikings und deren endgültigem Ende einige Jahre später, war das krachende Geräusch das entsteht, wenn der Batter mit seinem Schläger den Ball trifft, allerdings für lange Zeit nicht mehr zu hören. Nach einem in der RHEINPFALZ veröffentlichten Aufruf, fanden sich aber ehemalige Cracks und neue Spieler zusammen und hoben die Barrels aus der Taufe.

Die Zeiten von Pizza und Riesenschorle sind vorbei

Nach der Coronazwangspause ging es aber erst 2022 weiter mit dem Baseball in Bad Dürkheim. Der Spaß stand dabei eindeutig im Vordergrund. „Wir haben uns früher einfach verabredet, ein paar Bälle geschlagen, ein paar Innings gespielt – und danach gegrillt“, erinnert sich Julian Ort. Diese Ungezwungenheit hielt die kleine Gemeinschaft am Leben, aber mit der Zeit machte sich auch zunehmend das Gefühl breit, dass das Baseball-Ding in Bad Dürkheim stagniert. „Nach dem Wintertraining war so das Gefühl, das sind eine Hand voll Leute und man trifft sich halt erst auf eine Pizza und eine Riesenschorle. Und plötzlich kam der Baseball-Messias in Gestalt von Martin Portoundo-Álvarez“, erinnert sich Julian Ort.

Barrels-Batter Jonathan Schröer lässt es krachen. Foto: Christian Gaier

Der 37-Jährige hat deutsche und kubanische Wurzeln, sein Vater war kubanischer Nationalspieler. „Ich bin in Halle an der Saale geboren, aber in Kuba aufgewachsen und bin mit 23 wieder zurück nach Deutschland“, erzählt Martin Portoundo-Álvarez. „Baseball ist mein Leben. Ich spiele Baseball, seit ich fünf bin, habe in Kuba die Sportschule besucht, dann die Akademie. Hier in Deutschland hab’ ich auch von erster Bundesliga bis ganz runter alles durchgespielt. Und jetzt bin ich hier in einer Aufbauliga“, sagt der Baseballenthusiast, dem kein Zacken aus der Krone fällt, in der untersten Spielklasse zu coachen und auch zu spielen. „Ich freue mich, da zu sein mit den Jungs. Wir wollen den Baseball hier in Bad Dürkheim hochbringen. Daran wollen wir dieses Jahr arbeiten“, betont er seine Motivation.

Der neue Trainer entpuppt sich bald als Glücksgriff

„Ich lebe gerne hier in der Pfalz. Die Pfalz ist jetzt meine zweite Heimat. Ich fühle mich sehr wohl mit meiner Familie hier“, sagt der Barrels-Coach, der mit seiner Ehefrau und den beiden Töchtern in Weisenheim am Berg lebt. Den Weg zu den Barrels hat er übrigens „online“ gefunden. „Ich habe gesehen, dass es hier eine kleine Mannschaft gibt und hab’ mich dafür interessiert. Es waren leider nicht so viele am Anfang“, blendet Martin Portoundo-Álvarez zurück.

Aber der neue Coach wirkte wie ein Magnet. „In jedem Training wurden es mehr. Und plötzlich kurz vor Weihnachten waren wir irgendwie 15, 16 Leute. Es kam zu jedem Training plötzlich neue Anmeldung. Und als wir jetzt dieses Jahr Anfang April ins Feld gestartet sind, wo wir vorher acht, neun Leute gewesen sind, waren dann plötzlich 22, 23 Leute im Training“, schildert Julian Ort lebhaft den Aufschwung. „Das sind tolle Jungs. Wir haben auch eine gute Stimmung hier geschaffen. Und ja, wir können das hier voranbringen“, ist sich Martin Portoundo-Álvarez sicher.

Barrelstrainer Martin Portoundo-Álvarez am Schlag. Foto: Christian Gaier

Einen Heimspieltag haben die Barrels in dieser Saison bereits absolviert. Vieles wirkt noch improvisiert. Anstatt in einem Dugout – der oft leicht unter Bodenniveau liegenden Spieler- und Betreuerbank am Spielfeldrand – sitzen die Spieler auf Campingstühlen unter Pavillonzelten, aber das hat auch seinen eigenen Charme. Höhere Ligen erfordern Beleuchtung, Dugouts, Sitzplätze – ein Paket, das für die Barrels aktuell noch nicht tragbar ist. Die Aufbauliga hingegen setzt die Hürden niedriger und erlaubt es, sportlich zu wachsen, ohne an der Infrastruktur zu scheitern.

In die Liga waren die Barrels mit vier Auswärtssiegen gestartet, mussten am ersten Heimspieltag aber auch die beiden ersten Saisonniederlagen hinnehmen. Aber die Saison dauert noch bis zum 9. August und die aktuell zweitplatzierten Dürkheimer haben am 7. Juni ab 10.30 Uhr einen weiteren Heimspieltag, an dem die Mainz Athletics 4 und die Speyer Turtles zu Gast sind. Die Vision ist klar: Die Aufbauliga gewinnen, schrittweise aufsteigen und mittelfristig Dugouts schaffen. Auch über den Aufbau einer eigenen Jugend wird nachgedacht. Trainiert wird im Sommer mittwochs und freitags jeweils ab 17.30 Uhr. Interessierte können mittwochs ohne Voranmeldung vorbeikommen, reinschnuppern und mitmachen.