Zum Doubleheader laden die Bad Dürkheim Barrels für Sonntag ein. Der Neuling in der Aufbauliga geht als Tabellenführer in den ersten Heimspieltag.

Zweimal ist es auswärts angetreten, am Sonntag feiert das Baseball-Team der Bad Dürkheim Barrels in der Aufbauliga des Südwestdeutschen Baseball- und Softballverbandes seine Heimpremiere. Im Stadion Trift sind die Worms Cannibals (10.30 Uhr) und die St. Ingbert Devils (15.30 Uhr) die Gegner.

Die Bad Dürkheim Barrels, die Baseball-Abteilung des TV Dürkheim 1860, waren Mitte April mit einem Paukenschlag in ihre erste Saison im offiziellen Ligaspielbetrieb gestartet. Die von Martin Alvarez gecoachte Mannschaft fuhr gleich bei der Ligapremiere zwei Siege ein. Im ersten Spiel gab es ein 12:8 gegen den gastgebenden St. Ingbert Red Devils in Spiel eins geschlagen. Im zweiten Spiel setzten sich die Dürkheimer mit 11:10 gegen die Mainz Athletics durch.

Spitzenspiel gegen Worms

Auch am zweiten Spieltag agierten die Dürkheimer mit großer Spielfreude und das auch noch mit Erfolg, denn gegen die gastgebenden Neuwied Racoons gab es einen 10:4-Sieg und gegen die Speyer Turtles gab es einen 9:5-Erfolg. Damit gehen die Dürkheimer als Tabellenführer in den ersten von zwei Heimspieltagen. Die Wormser reisen als Tabellenzweiter an. Sie sind ebenfalls noch unbesiegt, haben aber erst zwei Spiel absolviert. Der zweite findet am 7. Juni statt. Interessierte sind jederzeit eingeladen, beim Training vorbeizuschauen. Es findet mittwochs und freitags jeweils ab 17.30 Uhr auf dem Baseballgelände im Stadion statt.