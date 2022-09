Fast so heiß wie an manchen Tagen in diesem Sommer war es am Samstag in der früheren Dorfschmiede in Bobenheim am Berg. Beim Backhausfest des Bürgervereins wurde für einen Tag in der Schmiede wieder das Feuer geschürt.

Das launische Wetter am Samstag beeinträchtigte etwas die Besucherzahlen des kleinen, gemütlichen Festes. In der Schmiede war jedoch ein ständiges Kommen und Gehen. Besucher schauten zu, wie Ingo Drexler, Karl-Heinz Badinger und Jan Schmidgen Eisenstäbe im Feuer erhitzten und dann mit Hämmern auf drei Ambossen bearbeiteten. Die drei Männer, die regelmäßig in der historischen Schmiede in Friedelsheim das Schmiedehandwerk vorführen, beantworteten viele Fragen der Besucher.

Selbst mal den Hammer schwingen

Peter Weber war trotz des Wurstmarkts eigens aus Bad Dürkheim gekommen, um den Schmieden zuzuschauen, wie er erzählte. Auf den Wurstmarkt gehe er aber auch noch, sagte der Dürkheimer. Der elfjährige Kilyan aus Bobenheim versuchte sich selbst als Schmied. Unter Anleitung von Ingo Drexler durfte er einen Eisenstab in das Feuer halten und mit einem Hammer auf die Spitze des Stabs hauen. Mit zwei Händen hielt Kilyan den Hammer. Es sei „eigentlich nicht schwer“, versicherte der Junge zu Beginn, mit der Zeit kam er doch etwas ins Schwitzen. „Er hat einen guten Schlag“, lobten die Schmiede, und der kleine Bobenheimer konnte seinen ersten selbstgeschmiedeten Nagel mit nach Hause nehmen.

Wer nicht selbst zum Hammer greifen wollte, konnte kleine Kerzenhalter, Flaschenöffner und ähnliches aus Eisen kaufen.

„Wir haben die Spiele schon dreimal wegen Regenschauern wegräumen müssen, jetzt haben wir nicht mehr alle wieder aufgebaut“, sagte Maria Schwarze-Kaufmann. Im Hof der Schmiede hatten Aktive des Bürgervereins Spiele für Kinder vorbereitet.

Touristen aus ganz Deutschland

Auf dem Platz gegenüber, beim Backhaus, hatten Mitglieder des Vereins ein Zelt aufgebaut, die meisten Besucher saßen aber lieber im Freien. „Es sind viele Bobenheimer da, es kommen aber auch immer wieder Touristen. So war zur Mittagszeit eine ganze Gruppe mit Leuten aus Bonn und Hamburg hier, die in Freinsheim Urlaub machen“, erzählte Reinhard Schwartze vom Getränkeausschank.

In der winzigen Küche des Backhauses belegten Bettina Meier, Sigrid Schindler und Birgit Anstädt gerade auf einem Blech liegende Brote mit Käse und Schinken oder Käse und Tomaten. Darüber kam ein weiteres Brotstück und dann schob Sebastian Prinzler das Blech mit den Winzertoasts in den Steinbackofen. Wer lieber Süßes mochte, der bekam am Stand des Fördervereins des Kindergartens selbstgebackenen Kuchen.