Am Samstag, 10. September, wird die Dorfschmiede in Bobenheim am Berg wieder einmal genutzt: beim Backhausfest. Das teilt der Bobenheimer Bürgerverein mit, der das Fest organisiert. Das Backhaus sei vor 20 Jahren von Bobenheimer Bürgern gebaut worden – gegenüber der Schmiede, im Dorfkern am sogenannten Ochseplatz. Zu dem inzwischen traditionellen Backhausfest werde nun die Dorfschmiede wieder belebt, kündigt Maria Schwarze-Kaufmann, Beigeordnete der Gemeinde und Vorsitzende des Bürgervereins, an. Laut Schwarze-Kaufmann werden drei Schmiede aus Friedelsheim vorführen, wie früher das Eisen erhitzt und bearbeitet wurde. Die Vorführungen sollen in der Zeit von 11 bis 18 Uhr stattfinden. Für Kinder gebe es Hufeisenwerfen und für alle wird der Steinbackofen des Backhauses angeworfen: Unter anderem wird dort Pfälzer Kesselgulasch, Winzertoast und Schafskäse gebacken.