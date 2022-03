Die Freinsheimer Bachstunden, das seit 2014 alljährlich stattfindende Solo-Festival des Organisten Kai Schreiber ganz im Zeichen des legendären Thomas-Kantors, geht auch 2022 wieder an den Start. Das erste Konzert steht bereits am Samstag, 2. April, um 17.15 Uhr in der protestantischen Kirche am Markt in Freinsheim an, deren Organist Schreiber seit 1992 ist.

Auch in diesem Jahr hat Schreiber insgesamt wieder fünf Termine vorgesehen – in der Regel am ersten Samstag im Monat. Jede Bachstunde dauert circa 45 Minuten und hat ein bestimmtes Motto, die Programme beinhalten dabei fast ausschließlich Orgelwerke von Johann Sebastian Bach. Bei zwei Terminen – in diesem Jahr am 4. Juni und am 10. September – improvisiert Kai Schreiber zudem noch über ein spontan gestelltes Thema aus dem Publikum, das zu Beginn des Konzertes festgelegt wird.

Beim Auftakt am 2. April lautet das Motto „Durch die Nacht zum Licht“. Schreiber, der in Mannheim und London studierte (Konzertfach Orgel bei Nicolas Kynaston) und heute als Lehrer am Theodor-Heuss-Gymnasium in Ludwigshafen die Fächer Musik und Englisch unterrichtet, spielt dann an der 1970 von der Firma Walcker gebauten und zuletzt 2018/19 technisch und klanglich generalüberholten Orgel der protestantischen Kirche

Präludium und Fuge h-Moll (BWV 544), die Triosonate G-Dur (BWV 530) sowie Passionschoräle aus dem Orgel-Büchlein. Die weiteren Termine stehen dann am 7. Mai (Motto: Toccata!), 4. Juni („Veni creator spiritus“), 10. September („... mit Variationen“, Beginn jeweils 17.15 Uhr) sowie am 17. Dezember („Weihnachten mit Bach“, Beginn hier: 18 Uhr) an. Beim Weihnachtskonzert sind auch Werke anderer Komponisten vorgesehen. Der Eintritt ist jeweils frei. Spenden kommen der Instandhaltung der Orgel zugute.