Wie das platscht und spritzt! Der schwarz-weiß-graue Vogel ist sehr beschäftigt und ständig in Bewegung: Immer wieder taucht er kurz ins Wasser ein und flattert dabei. Das Baden im Teich des Dürkheimer Bruchs tut der Bachstelze wohl richtig gut.

Der kleine Vogel heißt so, weil er oft an Bächen, Flüssen und anderen Gewässern lebt. Aber auch in Ortschaften kommen Bachstelzen vor. Dort bauen sie ihr Nest in Verstecken wie Mauerlücken, unter Dächern oder in Pflanzenbewuchs wie Efeu.

Nach dem ausgiebigen Baden ist das Federkleid natürlich noch feucht. Also schüttelt sich der Vogel nun tüchtig und plustert sich auf. Jetzt folgt der zweite wichtige Teil der Körperpflege: Putzen!

Schnabel als Putzwerkzeug

Das sieht aus, als knabbert die Bachstelze an ihren Federn. Tatsächlich eignet sich der Schnabel bestens zum Säubern und Ordnen des Gefieders. Vielleicht hast du schon beobachtet, mit welch erstaunlichen Kopfbewegungen Vögel ihre Federn nacheinander durch den Schnabel ziehen. Wie gründlich und sorgfältig sie das machen, fällt vor allem bei der Pflege der Schwungfedern an den Flügeln auf.

Nach dem Baden fetten übrigens viele Vögel ihr Federkleid mit Öl aus der Bürzeldrüse ein. So halten sie es schön geschmeidig. „Zilipp“ ruft die Bachstelze jetzt. Sie ist fertig und trippelt über die Wiese. Ihr Köpfchen nickt, die dunklen Beine holen weit aus und die langen Schwanzfedern wippen auf und ab. Was für ein lebhafter Vogel! Passend heißt die Bachstelze in manchen norddeutschen Gegenden „Wippsteert“.