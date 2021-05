Am Sonntag gegen 14 Uhr ist nach Polizeiangaben ein 24-Jähriger mit seinem Motorrad der Marke Kawasaki auf der B 37 in Richtung Kaiserslautern verunglückt. Vermutlich weil er zu schnell unterwegs sei, sei der Mann in der Doppelkurve vor der Ortseinfahrt Frankenstein ausgerutscht und zur Seite gestürzt, jedoch glücklicherweise unverletzt geblieben. Den Schaden an seinem Motorrad schätzen die Beamten auf 3000 Euro. Da die Ölwanne bei dem Sturz aufgerissen und ausgelaufen war, musste die Fahrbahn von der Straßenmeisterei gereinigt werden. Die B 37 war dafür etwa eine halbe Stunde halbseitig gesperrt.

Ungefähr eine Stunde ereignete sich ein weiterer Unfall auf der B 37, diesmal in der Kaiserslauterer Straße in Bad Dürkheim im Ortsteil Hardenburg. Ein 42-jähriger Motorradfahrer aus der Westpfalz erkannte laut Polizei nicht rechtzeitig, dass der vor ihm fahrende Wagen aufgrund des Gegenverkehrs abbremsen musste, fuhr auf ihn auf und stürzte zu Boden. Bei dem Sturz verletzte er sich an der linken Hand. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen betrug circa 1500 Euro.