[Aktualisiert: 18.15 Uhr] Wegen eines Brandes war die Dürkheimer Feuerwehr am Montagnachmittag über Stunden im Jägerthal im Einsatz: Dort brannte das Nebengebäude eines frei stehenden Wohnhauses, kurz vor der Einfahrt zur Isenach. Dabei ist nach Kenntnis der Feuerwehr niemand verletzt worden, beide Gebäude waren bewohnt. Die Wehr schaffte es jedoch, das Übergreifen der Flammen auf das Haupthaus zu verhindern. Die Bundesstraße 37 zwischen Bad Dürkheim und Frankenstein war laut Polizei über Stunden voll gesperrt – auch noch am Abend. Am frühen Montagabend war die Wehr noch mit dem abgebrannten Nebengebäude beschäftigt. Laut Wehrleiter Karlheinz Bayer waren die Kräfte mit einem Bagger im Einsatz, um das zusammengefallene Gebäude auseinanderzuziehen, da es sein könnte, dass dort Eternitplatten verbaut waren. Aus diesem Grund wurden auch Spezialeinheiten vom Landkreis sowie eine Fachfirma angefordert, um die Platten fachgerecht zu entsorgen.

Zu Schadenshöhe und Brandursache konnte die Feuerwehr nichts sagen. Die Wehr war mit 60 Rettungskräften im Einsatz und mit elf Fahrzeugen – davon sechs aus Bad Dürkheim und fünf aus Haßloch sowie Meckenheim. mamü