Am Donnerstag gegen 3 Uhr ist einer Polizeistreife auf dem Grünstreifen neben der B37 in Bad Dürkheim ein abgestellter BMW aufgefallen. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der Fahrer noch hinter dem Steuer saß und in aller Ruhe schlief. Der Motor und das Autoradio liefen noch. Nachdem er von den Polizeibeamten geweckt wurde, bemerkten die Polizeibeamten während der Kontrolle des 41-Jährigen Alkoholgeruch. Ein freiwillig durchgeführter Test ergab einen Wert von 1,84 Promille. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Gegen den Fahrer wird nun wegen Führens eines Kraftfahrzeugs unter Alkoholeinwirkung ermittelt.