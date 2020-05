n der Zeit von Mittwoch, 27. Mai, bis voraussichtlich Mittwoch, 10. Juni, wird die B37 nördlich des Herzogweihers zwischen der Einmündung Kaiserslauterer Straße und der Einmündung Hausener Weg in Richtung Kaiserslautern saniert. Das hat die Stadt Bad Dürkheim mitgeteilt. Die Ausführung der Deckensanierung in diesem Bereich erfolgt halbseitig. Der Verkehr wird durch eine Ampel geregelt.

Um die Sanierung bei der Einmündung zur Kaiserslauterer Straße (nördlich der B37) auszuführen, wird die Straße in diesem Bereich voll gesperrt.

Der Verkehr aus der Kaiserslauterer Straße in Richtung Kaiserslautern wird über den „Zumstein-Kreisel“ und die B37 geführt. Der Linienverkehr muss über die B37 umgeleitet werden, weshalb die Haltestellen in der Kaiserslauterer Straße laut Stadt entfallen. Eine Ersatzhaltestelle wird am Parkplatz zur Kirche „St. Margaretha“ eingerichtet.