Derzeit wird in Bad Dürkheim die B 37 saniert: Ab Donnerstag, 23. April, ist der Straßenabschnitt zwischen „Zumstein-Kreisel“ und Hausen an der Reihe. Das hat die Stadt Bad Dürkheim am Mittwoch mitgeteilt. Es gibt Sanierungsarbeiten in beide Richtungen – jeweils halbseitig. Im ersten Teilabschnitt, der voraussichtlich bis zum 15. Mai dauert, wird die südliche Fahrbahn saniert. Der Verkehr aus Kaiserslautern fließt über die B37, während der Verkehr aus Bad Dürkheim über die alte Kaiserslauterer Straße geführt wird. Die Regelung des Gegenverkehrs auf der Strecke zwischen der Ausfahrt Kaiserslauterer Straße / Herzogweiher bis zum Ortseingang von Hausen wird durch eine Ampel gewährleistet.

Wurstmarktkreisel ab 27. April wieder befahrbar

Die Arbeiten an der B37 in Höhe des Wurstmarktkreisels werden laut Stadt am Montag, 27. April beendet, so dass der Kreisel ab diesem Zeitpunkt wieder befahren werden kann. In der Zeit vom 27. April bis 4. Mai wird die B37 zwischen dem Dürkheimer Riesenfass und der Leistadter Straße (Weingut Fitz-Ritter) voll gesperrt. Der Verkehr aus Ludwigshafen wird am Wurstmarktkreisel über die L517 und in Höhe der Berufsbildenden Schule über die Leistadter Straße Richtung Kaiserslautern geführt. In der Gegenrichtung fließt der Verkehr ab Höhe „Schäuble-Müller“ über den Wurstmarktplatz und am Wurstmarktkreisel zurück auf die B37.