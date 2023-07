Rund 650 Fahrzeuge in beiden Fahrtrichtungen hat die Polizei nach eigenen Angaben am Sonntag zwischen 11 und 12 Uhr bei der Tempokontrolle auf der B37 im Ortsteil Hardenburg gemessen. Das Ergebnis: „Alle Verkehrsteilnehmer hielten sich vorbildlich an die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 50 Kilometer in der Stunde, sodass keine Verwarnungen ausgesprochen werden mussten“, berichten die Beamten.