Droht eine Überlastung der Anbindungen von B37/Bruchkreuzung und Stadtmitte/Neuberg, wenn im Zuge der B271 neu die Ortsumgehungen Ungstein und Kallstadt gebaut werden? Das fürchtet die FWG. Jetzt soll die Stadtverwaltung die zuständigen Behörden auffordern, die Planungen für die Entschärfung der Kreuzungen zu forcieren.

Das hat der Bauausschuss beschlossen. Hintergrund ist das Planfeststellungsverfahren für den südlichen Abschnitt der B271 neu. Die FWG hatte beantragt, die Stellungnahme der Stadt dazu um diesen Punkt zu ergänzen. Die neue Straße führe zu mehr Verkehr auf der B271, was die beiden Anschlussstellen überfordere. Falls nichts getan würde, erwarten die Freien Wähler an den beiden Stellen einen „Verkehrskollaps zumindest in den Hauptverkehrszeiten“ sowie eine Zunahme schwerer Verkehrsunfälle.

Die stellvertretende Leiterin des Landesbetriebs Mobilität Worms, Alexandra Bonaventura, die die Planungen für die B271 neu vorgestellt hatte, erklärte, dass die Kreuzungen nicht im Planungsbereich für die neue Straße liegen. Außerdem sei der LBM Speyer, nicht Worms dafür zuständig. Dieser hätte die Kreuzungen „im Fokus“. Sollte die B271 neu in Richtung Kallstadt fertig gestellt werden, bevor die Kreuzungen entschärft seien, könne man die Auffahrt provisorisch auch mit Ampeln regeln, so Bonaventura.

LBM Speyer zuständig

Axel Günther (FWG) betonte, seiner Fraktion sei bewusst, dass es um eine Folgeabschätzung gehe, was passiere, wenn sich die Verkehrsströme durch die B271 neu änderten. Markus Wolf (CDU) betonte, allen sei bewusst, dass die Entschärfung der beiden Kreuzungen parallel zum Bau der B271 neu kommen müsse. Schon früher habe es entsprechende Vorstöße gegeben. Aber eine Ergänzung der Stellungnahme zur B271neu sei nicht der richtige Hebel. „Wir müssen uns an Speyer wenden.“ Wie Bürgermeister Christoph Glogger (SPD) sagte, sehe die Stadt die Notwendigkeit der Umplanung und habe das bereits dem LBM Speyer mitgeteilt. Der stellvertretende Bauamtsleiter Steffen Wietschorke führte aus, dass vor allem die Auf- und Abfahrt am Neuberg an zwei Stunden am Nachmittag sehr stark belastet sei. Die Kreuzung in Richtung Bruch sehe er weniger problematisch.

Der LBM soll nun die Planungen für die beiden Kreuzungen forcieren und parallel zum Planfeststellungsverfahren angehen. Das soll auch in die Stellungnahme zur B271neu aufgenommen werden, die an den LBM Worms geht.