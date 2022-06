Nach Monaten der Sperrungen kann der Verkehr auf der B271 zwischen den Anschlussstellen Wachenheim/Friedelsheim und dem Forster Gewerbegebiet wieder in beide Richtungen fließen.

Grund für die Sperrungen waren die Arbeiten für die kreuzungsfreie Auffahrt an der Anschlussstelle Wachenheim/Friedelsheim. Die Bundesstraße war zunächst ab Februar nur in jeweils eine Richtung befahrbar gewesen, ehe sie Ende Mai komplett gesperrt wurde. Während die Auffahrt in Richtung Neustadt noch zu ist, ist die in Richtung Bad Dürkheim bereits freigegeben. Sie kann aber am Mittwoch nur aus Richtung Friedelsheim angesteuert werden, da die L525 zwischen Wachenheim und Friedelsheim an diesem Tag wegen Straßenarbeiten gesperrt ist. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Mit den Arbeiten für die kreuzungsfreie Auffahrten auf die B271 war Ende November begonnen worden. Wegen der Sperrungen der Bundesstraße war es insbesondere in Wachenheim, aber auch in Friedelsheim in den vergangenen Monaten zu einer erhöhten Verkehrsbelastung gekommen.