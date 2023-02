[aktualisiert: 16.45 Uhr]. Die B271 bei Bad Dürkheim war am Mittwoch für über zwei Stunden gesperrt. Grund die Sperrung war ein Unfall mit zwei Verletzten an der Auffahrt zur B271 in der Mannheimer Straße. Zwei Autos sind nach Polizeiangaben frontal miteinander kollidiert. Nach ersten Erkenntnissen der Beamten wollte ein 65-Jähriger mit seinem Auto von der Mannheimer Straße auf die B271. Er nahm dabei einer 24-Jährigen die Vorfahrt, die in Richtung Neustadt unterwegs war. Die junge Frau versuchte auszuweichen und krachte in das Auto einer 68-Jährigen, die ihr entgegenkam. Beide Frauen wurden vom Rettungsdienst versorgt und kamen zur Abklärung ins Krankenhaus. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf zirka 23.000 Euro.