Das seit fast zwei Jahren dauernde Genehmigungsverfahren für den Neubau der B271 zwischen Bad Dürkheim und Kallstadt wird sich noch länger hinziehen. Nachdem beim Landesbetrieb Mobilität in Koblenz rund 1700 Einwendungen eingegangen waren, wird noch einmal nachgearbeitet. Das betrifft auch die Anbindung des Bereichs „In den Almen“. Das Gebiet soll nun doch an die B271neu angebunden werden. Welche Pläne es gibt, lesen Sie in unserem ausführlichen Artikel.