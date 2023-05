Bad Dürkheim. Über die Auffahrt aus Richtung Neuberg und Mannheimer Straße auf die B271 war zuletzt bei den Beratungen über den Bau der B271neu zwischen Bad Dürkheim und Grünstadt diskutiert worden. Die Befürchtung in der Dürkheimer Kommunalpolitik, die die FWG in einem ein Antrag aufgegriffen hatte: Kommt die B271neu in Richtung Grünstadt, gibt es mehr Verkehr auf der B271. Insbesondere an dieser gerade im Feierabendverkehr vielbefahrenen Neuberg-Kreuzung würde dies zu einer Überlastung und steigender Unfallgefahr führen. Daher hatte der Bauausschuss den Landesbetrieb Mobilität in Speyer aufgefordert, die Planungen zur Entlastung der Kreuzung zu forcieren. Doch ist die Kreuzung überhaupt eine Unfallhäufungsstelle? Dies lässt sich nach Angaben von Katja Bauer, Leiterin der Polizeiinspektion Bad Dürkheim, gar nicht so eindeutig sagen. In den Jahren 2019 und 2020 habe die Kreuzung zu den Unfallhäufungsstellen im Gebiet der Polizeiinspektion Bad Dürkheim gehört, 2021 und 2022 sei das nicht der Fall gewesen. In diesem Jahr ist es dort allerdings bereits zu vier Unfällen gekommen. Zuletzt stießen an der Kreuzung Mitte April zwei Autos zusammen, beide Fahrer mussten ins Krankenhaus. Erneut war ein missglücktes Abbiegemanöver in Richtung Neustadt die Ursache. Den Schaden bezifferte die Polizei damals auf 25.000 Euro. In dieser Woche soll nun eine Verkehrsschau an der Kreuzung stattfinden.