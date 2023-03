Der Landkreis Bad Dürkheim will zu einem Runden Tisch zum Thema B271 neu einladen. Das hat Landrat Hans-Ulrich Ihlenfeld (CDU) in der Sitzung des Kreistags am Mittwoch mitgeteilt. Geplant sei keine große Bürgerversammlung zum neuen Abschnitt der Straße, so der Landrat, diese ließe sich nicht mehr steuern, sondern eine Veranstaltung mit Vertretern der politischen Gremien sowie Interessengruppen. „Wir wollen das in den nächsten zwei Monaten auf den Weg bringen“, kündigte Ihlenfeld an. Zum Bau der Umgehungsstraße gebe es „ganz unterschiedliche Positionen“, analysierte der Landrat.