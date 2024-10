Die Planung der B271-neu bereitet der Gemeinde Kallstadt Kopfzerbrechen. Befürchtet wird mehr Verkehr in der Freinsheimer Straße. Was lässt sich dagegen tun?

Um die Planung der B271 neu geht es im Gemeinderat Kallstadt am Montag, 7. Oktober (19 Uhr, Gemeinschaftshaus). Der Gemeinderat beschäftigt sich mit dem zusätzlichen Verkehr, der nach dem Bau der neuen Straßentrasse durch die Freinsheimer Straße fließen könnte. Bis zu 1600 zusätzliche Fahrzeuge werden durch die Freinsheimer Straße fahren, so das Ergebnis von Untersuchungen. Das hatte die Gemeinde Kallstadt im Planfeststellungsverfahren als Stellungnahme zur neuen B271 vorgetragen.

Drei Varianten werden vorgestellt

Der Landesbetrieb Mobilität (LBM) hat nun drei Varianten vorgelegt, wie es möglich wäre, dass die Zunahme des Verkehrs in der Freinsheimer Straße nicht so hoch ausfallen könnte wie gedacht. Dabei geht es zum Beispiel um Maßnahmen in der Freinsheimer Straße. Hier könnte eine Regelung mit Einbahnstraßenverkehr helfen.

Diese Varianten sollen in der Sitzung des Gemeinderats am Montag vorgestellt werden. Auch eine Entscheidung der Ratsmitglieder ist vorgesehen.