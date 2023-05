Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Bad Dürkheimer Stadtrat begrüßt mit großer Mehrheit den geplanten Bau des südlichen Abschnitts der B271 neu. In einer Stellungnahme führt die Stadt dennoch eine Reihe von Punkten auf, die die Straßenplaner beim Landesbetrieb Mobilität in Worms prüfen sollen. Und es gibt auch kritische Stimmen zu dem Projekt.

13 Punkte listet die Stadt in der Stellungnahme auf, die an den Landesbetrieb Mobilität in Worms verschickt wird. Die einzelnen Aspekte waren in einer gemeinsamen Sitzung