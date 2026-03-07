Ein Lastwagenfahrer hat am Freitagmittag auf der B271 bei Wachenheim einen Unfall verursacht. Nach Angaben der Polizei wechselte der 58-Jährige beim Auffahren auf die Bundesstraße vom Beschleunigungsstreifen auf die Fahrbahn und übersah dabei eine Autofahrerin. Diese wich nach links in den Gegenverkehr aus, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei stieß ihr Auto mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen, wobei die Außenspiegel beider Fahrzeuge beschädigt wurden. Weggeschleuderte Fahrzeugteile trafen ein weiteres Auto. Verletzt wurde niemand.

Ohne Führerschein unterwegs

Die Polizei stellte fest, dass der Lastwagenfahrer keinen gültigen Führerschein hatte. Zwei Autos mussten abgeschleppt werden. Die B271 war in Richtung Neustadt von 13 Uhr bis 14.30 Uhr gesperrt, der Verkehr wurde bis 15.40 Uhr geregelt. Gegen den Lastwagenfahrer wurde ein Verfahren eingeleitet. rhp