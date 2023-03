In ihrer Stellungnahme im Planfeststellungsverfahren für die B271 zwischen Ungstein und Kallstadt hat die Kreisverwaltung Bad Dürkheim insbesondere den Radverkehr in den Blick genommen. Bemängelt wird, dass der komplette Radverkehr zwischen Kallstadt und Herxheim am Berg unterbrochen und nicht berücksichtigt werde. Deshalb wird der Landesbetrieb Mobilität (LBM) hier um eine Überprüfung der Planung gebeten. Eine Radverbindung zwischen Bad Dürkheim und Grünstadt entlang der B271 werde seit Langem von den Kommunen gefordert und sei Teil des Radverkehrskonzepts, das der Landkreis gerade erstellt. Aktuell wird der Radverkehr zwischen Kallstadt und Herxheim am Berg über zwei Schutzstreifen entlang der B271 geführt. Diese würden durch die aktuelle Planung ersatzlos entfallen. Komplett unterbrochen würde zudem die touristische Oschelskopftour in der Verbandsgemeinde Freinsheim. Der Landkreis schlägt deshalb den Neubau eines Radwegs parallel zur alten B271 vor. Eine Führung über Wirtschaftswege wird aufgrund von sehr großen Umwegen als ungeeignet angesehen. Hinsichtlich des Trassenverlaufs und der Planung der B271 neu gibt es von der Kreisverwaltung keine grundlegenden Bedenken. Die Stellungnahme steht auf der Tagesordnung der nächsten Kreisausschuss-Sitzung am Montag, 6. März, 15 Uhr.