Die B271-Auf- und Abfahrt Bad Dürkheim Süd ist wieder komplett für den Verkehr freigegeben. Das hat der Landesbetrieb Mobilität auf Nachfrage bestätigt. Am Freitag waren Auf- und Abfahrt von der Straßenmeisterei gesperrt worden.

Termin für endgültige Sanierung noch offen

Es war ein Schaden an der Brücke festgestellt worden, über die der Verkehr, der aus Richtung Wachenheim kommt oder in Richtung Bruch möchte, geleitet wird. Der Schaden an der Brücke sei am Montag provisorisch behoben worden, so der Landesbetrieb. Auf dem betroffenen Abschnitt gilt bis auf Weiteres Tempo 30. Die Firma für die endgültige Sanierung sei bereits beauftragt, so der LBM. Wann die Reparatur erfolgt, steht noch nicht fest.